大分県別府市は２０〜２６日、市営の竹瓦温泉（国登録有形文化財）の男湯と女湯を初めて入れ替える。それぞれ泉質が異なることから、７日間限定で普段入ることができない湯を楽しめる。市によると、男湯は湯冷めしにくいという塩化物泉、女湯は美肌効果があるとされる炭酸水素塩泉。同温泉の魅力を知ってもらおうと企画した。期間中は、女湯になる浴場の出入り口はのれんを二重にし、パーティションを置くなどして目隠しを徹