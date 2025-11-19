レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が18日、自身のインスタグラムを更新。レースアンバサダーとしての卒業となったSUPER耐久最終戦富士大会の様子を投稿した。「いつも応援してくれてる皆さんから花束を頂きました」と報告。「5年間レースアンバサダーとして活動できたのは応援してくれるみんなのおかげです今シーズンをもってレースアンバサダーは卒業となりますが、これからもよろしくお願いいた