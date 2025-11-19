ピアニストグラビアアイドルの音羽美奈（27）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。ダンス動画を投稿した。白と茶色のビキニ水着をダブル着用し、茶色の帽子をかぶり、音楽にあわせて踊った。また、別の投稿では24日に開催されるコスプレイベント「コスホリック」で着用するとみられる、水色のランジェリーにネコの付け耳をしたショットを公開。「私の第一印象教えてよ」と問いかけ「＃11月24日待ってるよん」とハッシュタグ