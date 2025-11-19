とちぎテレビ 真岡市にある栃木県東健康福祉センター管内の保育所で、１１月１４日、複数の園児と職員に下痢やおう吐の症状があると報告がありました。 この保育園では、１１月４日から１７日までの間に利用者３４人、職員２人の合わせて３６人に、同様の症状があり５人を検査した結果、５人全員からノロウイルスが検出されたということです。 県内の施設で患者の報告数が３０人以上となる感染性胃腸炎の集団発生は