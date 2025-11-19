19日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、水曜日パートナー梅山茜（34）の大阪マラソン（来年2月22日）での目標タイムが4時間25分に設定された。梅山は大阪マラソンに向けての練習会を16日に大阪城公園で行った。練習会には番組リスナー30人も参加し、それぞれに応じたペースでランニング。「参加される方が少なかったらどうしようかと不安で眠れなかった」梅山だが、熱心なリスナーが各地から集まったという。「