歌手未唯mie（67）が18日、東京・目黒のブルースアレイジャパンで新曲リリースライブを開いた。今月12日に「未唯mie with T−GROOVE＆GEORGE KANO EXPERIENCE」名義でリリースした新曲「Never Did I Stop Loving You」をはじめ「いまが、Choice」「マンデー・モナリザ・クラブ」「Kiss In The Dark」など全12曲を熱唱した。未唯はド派手な銀色スパンコールの衣装で登場。観客がどよめく中で「ギンギラスパンコール似合うんですよ」