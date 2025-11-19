アメリカのトランプ大統領は18日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談し、F35戦闘機を売却すると伝えました。サウジアラビアの実権を握るムハンマド皇太子はおよそ7年ぶりにアメリカを訪問し、トランプ大統領と会談しました。会談の冒頭、トランプ氏は最新鋭のステルス戦闘機F35を売却すると伝え、サウジアラビアと防衛協定で合意したと述べました。中東でF35を保有するのはイスラエルだけで、サウジに売却をすれば中東の軍事