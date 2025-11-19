ゴディバ ジャパンは、京都・四条通に関西初の『GODIVA Bakery ゴディパン』を12月10日にオープンする。「ゴディパン」として初の路面店となる。【写真】ゴディバのパン屋「ゴディパン」京都限定の新作…コロネ（黒豆と抹茶）「ゴディパン」は、町のパン屋さん meets ゴディバ」をコンセプトに、日常の中でゴディバを楽しめるベーカリーブランドで、パンを通してチョコレートやカカオの魅力を届ける。全世界初出店となった1号