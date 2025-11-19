大阪市の三つの「就労継続支援Ａ型事業所」が障害者就労支援の加算金を過大に受給したとされる疑惑を受け、市が他の事業所で同様の過大受給が疑われるケースがないか確認するため、市内の全１６４９事業所に対し、加算金に関する実態調査を始めたことがわかった。加算金は、事業所を利用した後に半年以上、企業で一般就労した「就労定着者」の人数に応じて増える。国の２０２４年度以降のルールでは、加算金の対象となると、３