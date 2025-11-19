FIFAワールドカップ26欧州予選の最終節が終了し、各グループの順位が確定した。ワールドカップ本大会の出場国数が「48」に増加するため、ヨーロッパの出場枠も「13」から「16」に増加。今回の欧州予選は、欧州サッカー連盟（UEFA）に加盟する54チームが4チーム所属の6グループ、5チーム所属の6グループ（計12グループ）に分けられ、ホーム＆アウェイ方式にて実施された。各グループの首位12チームが本大会への出場権を獲得し、