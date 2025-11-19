女優ハン・ジミンが、欠点のない美貌を披露した。【注目】ハン・ジミンの“10歳差”初公開恋愛に視線集中去る11月16日、所属事務所BHエンターテインメントのブログを通じて公開された写真で、ハン・ジミンは圧倒的な美貌を見せ、ファンをときめかせている。写真の中のハン・ジミンは、真っ白なスリップドレスを着てカメラの前に立った。年齢不詳の透明なしっとりとした肌とくっきりとした目鼻立ちは、まるでAIが作り出したかのよう