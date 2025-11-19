【HG ブルーティッシュドッグ(仮)】 2026年6月発売予定 価格:4,180円 BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG ブルーティッシュドッグ(仮)」を2026年6月に発売する。価格は4,180円。 「HG スコープドッグ」ベースに各種拡張パーツの組み合わせにより「フィアナ」が搭乗した「ブルーティッシュドッグ」を再現。「ブルーティッシュドッグ」特