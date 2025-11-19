累計販売750万本¹を突破した「レブロン キス シュガー スクラブ」から、サンリオキャラクターたちの限定パッケージが2025年12月4日（木）より数量限定で登場♡洗い流さないシュガースクラブで唇をすべすべにしつつ、ザクロ種子油・ヨーロッパキイチゴ種子油・ブドウ種子油配合でしっとり保湿。ぷるんと潤う唇に導く冬のスペシャルアイテムです♪ かわいい限定パッケージで気分UP