サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）大陸間プレーオフ（PO）出場を懸けたアジア代表決定戦は18日、イラクのバスラでホームアンドアウェー方式の第2戦が行われ、イラクがアラブ首長国連邦（UAE）に2―1で競り勝ち、2戦合計3―2で勝ち進んだ。来年3月に行われる大陸間POではニューカレドニア、ボリビア、コンゴ、北中米カリブ海の2カ国と残り二つの出場権を争う。（共同）