化石燃料脱却に向けた工程表策定を求めて記者会見した、マーシャル諸島のティナ・ステゲ気候変動担当特使（前列中央）ら＝18日、ブラジル・ベレン（共同）【ベレン共同】化石燃料からの脱却を訴える英国やドイツ、コロンビア、マーシャル諸島の代表らが18日、国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の会場で記者会見し、多くの国が結束して脱却に向けた工程表を取りまとめるよう訴えた。国際環境団体によると、18日時