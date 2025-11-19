息子などになりすまして84歳の女性から現金100万円をだまし取った疑いで福岡市の男子高校生（16）が、きのう（18日）逮捕されました。 警察によりますと、男子高校生は何者かと共謀し現金をだまし取ろうと考え、今月（11月）16日から17日までの間、息子や証券会社の社員になりすました何者かが岡山市北区の84歳の女性に複数回電話をかけ、女性に対して「息子さんが脱税している」「口座が凍結されていて、このままだと逮捕される