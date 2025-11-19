自分名義のキャッシュカードを他人に譲り渡した疑いで、静岡県掛川市に住むベトナム国籍の男が11月18日に逮捕されました。 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で掛川市大坂に住む無職のベトナム国籍の男（30）です。警察によりますと、男は2025年9月上旬、他人が自分になりすまして口座を使用することを知っていたにもかかわらず、東京都内またはその周辺で、自分名義のキャッ