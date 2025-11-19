元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。NMBメンバーとの2ショットを披露した。渋谷は「だーいすきな、けいととっ」としセンターで新キャプテンの塩月希依音との2ショットを披露。顔に手を当て笑顔を見せている。続けて「癒されました」と回顧。ハッシュタグには「#センターのけいとかっこよくてすきだなあ」などとつづった。フォロワーからは「めっちゃ可愛い〜」「可愛い二人のツー