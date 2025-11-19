デフリンピック卓球の試合が18日から始まり、都内の小学生たちが会場で競技を観戦しました。卓球の試合が行われた東京体育館に目黒区立不動小学校の児童が来場して試合を観戦していました。デフリンピックの大会期間中、デフスポーツやろう者の文化への理解を深めるため特別支援学校含む都内の公立・私立の小中学校440校、およそ5万人の児童・生徒が競技観戦もしくは体験活動に参加する予定です。（フジテレビ社会部）