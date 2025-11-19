都内に住む夫婦で、女性の家事・育児時間が2023年度に比べ2割減少したことが東京都が行った調査で明らかになりました。東京都は、2年に1度、子育て世帯を対象に家庭での家事・育児等の実態調査を行っています。今年度実施した調査によりますと、1日の家事・育児の平均時間が女性は7時間48分、男性は3時間29分で男女差が4時間19分となりました。前回23年度の調査と比べると、女性の家事・育児時間が95分減少し、男女差も67分ちぢま