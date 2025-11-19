レバノン南部のパレスチナ難民キャンプでイスラエル軍による空爆があり、少なくとも13人が死亡しました。停戦後のレバノンでイスラエル軍による攻撃としては最大の被害とみられています。レバノンの保健当局によりますと、18日、レバノン南部シドン郊外のパレスチナ難民キャンプでイスラエル軍による空爆がありました。この攻撃により、少なくとも13人が死亡、多くのけが人がでているということです。イスラエル軍は、イスラム組織