今朝(19日)は、全国各地で冷え込みが強まり、東京や大阪など今シーズン一番の冷え込みとなった所が多くなりました。また未明には福島で初雪を観測、群馬県や滋賀県の山々では初冠雪の便りも届きました。東北の日本海側や北陸、山陰など今シーズン初めての積雪となった所もあります。積雪や路面の凍結などご注意ください。全国各地で今シーズン一番の冷え込みに今朝(19日)は上空の寒気の影響が続き、各地で冷え込みが強まりました。