ドル円理論価格1ドル＝154.59円（前日比-0.36円） 割高ゾーン：155.15より上 現値：155.49 割安ゾーン：154.03より下 過去5営業日の理論価格 2025/11/18154.95 2025/11/17153.57 2025/11/14153.93 2025/11/13153.29 2025/11/12152.91 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動