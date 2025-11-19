倉敷市で無免許で乗用車を運転をしたとして、79歳の男が現行犯逮捕されました。 無免許運転の容疑で逮捕されたのは、倉敷市児島下の町の無職の男（79）です。 警察によりますと、男は18日午後９時過ぎ、倉敷市児島宇野津で、無免許で乗用車を運転した疑いがもたれています。 警察が男に職務質問した際、免許が交付されていないことが発覚したということです。