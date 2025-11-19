【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が初海外ドラマ主演を果たした、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2が2026年1月21日にApple TV+にて全世界同時配信開始となる。配信へ向けて、山下智久のコメントが到着した。 ■「ほとんどスタントを使わずに自分で演じた」（山下智久） 世界中で愛され、日本のワインブームにも火を付けた伝説的大人気漫画「神の雫」（作・亜樹直