ラグビーの2027年ワールドカップ（W杯）オーストラリア大会最終予選最終日は18日、ドバイで行われ、サモアが10大会連続10度目の出場を決めた。ベルギーと13―13で引き分け、2勝1分けの勝ち点12で1位となった。（共同）