チリ南部パタゴニア地域のトレス・デル・パイネ国立公園で、猛吹雪のため少なくとも観光客5人が死亡した。行方不明だった4人は生存が確認された。死亡したのはメキシコ人2人、ドイツ人2人、英国人1人。当局が遺体の収容に当たっている。国家警察と軍を含む20人あまりの救急隊員が派遣され、救助や収容活動を支援し