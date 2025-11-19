佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、脚本・主演を務める映画『名無し』より、メインキャストとして丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介の出演が発表された。【写真】連続殺人事件の容疑者「山田」とは――？『名無し』ビジュアル原作は、マンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」で連載中の同名漫画。佐藤二朗が映画用に描いたものの、お蔵入り寸前だったオリジナル脚本が書籍編集者の目に留まり、永田諒の作画によって漫画化された