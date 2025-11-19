ブラジル人指導者のオタシリオ・ゴンサウベス氏が死去元ブラジル代表アシスタントコーチで、同国の名門グレミオやインテルナシオナルなどを率いたブラジル人指導者のオタシリオ・ゴンサウベス氏が、現地時間11月19日に85歳で死去したことを海外メディア「CORREIO DO POVO」が報じている。記事によると、同氏は1980年代にブラジル南部を代表する2大クラブである「ドゥプラ・グレナル」（グレミオとインテルナシオナルの2クラブの