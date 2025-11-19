幼稚園の親子遠足を前に、筆者の友人の料理上手なA子は、ママ友のBさんから「うちの分のお弁当も作ってほしい」と頼まれました。普段から人を見下す傾向があるBさん。彼女に都合よく使われることの多かったA子は、丁寧に断ろうとしましたが、それでもBさんはしつこく食い下がります。思わぬ図々しいお願いに、A子は戸惑いを隠せませんでしたが……。 食い下がるママ友 せっかくA子が作ったお弁当にも、感謝はなし。Bさん