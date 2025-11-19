【羽川豊の視点 Weekly Watch】米ツアーシード権喪失の渋野日向子に“原英莉花の復活ロード”「下部ツアー」参戦のススメ男女で明暗を分けました。前週のDPワールドツアー（欧州ツアー）最終戦で16位だった中島啓太が年間ポイントランキング（PR）14位で今季終了。有資格者を除く上位10人に入り、来季の米ツアー出場権を獲得しました。米下部ツアーからレギュラーツアー昇格を決めた平田憲聖につづき、最高峰ツアーで戦うこと