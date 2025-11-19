サッカーの2026年W杯北中米大会欧州予選は18日、最終節の残り10試合が行われ、スペインとベルギー、スイス、オーストリア、スコットランドの5チームが新たに出場権を獲得した。各組2位になったトルコ、コソボ、デンマーク、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ウェールズが新たに来年3月のプレーオフに回ることが決定。これまで出場を決めていたスロバキア、ウクライナ、アイルランド、ポーランド、イタリア、アルバニア、チェコに、欧