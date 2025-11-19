タレントの鈴木奈々（37）が11月17日放送の「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）で明かした“住宅事情”が視聴者の間で話題だ。【もっと読む】鈴木奈々はライバル心をメラメラ「朝日奈央ちゃんは…」番組ではテーマの1つとして茨城県に関するコーナーを放送。同県出身がウリの鈴木が地元についての情報を紹介する中、スタッフが「3億円の豪邸を購入されたと。これはどこ？」と話を振ると、話題は茨城県から鈴木の住まいに関す