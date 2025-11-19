とちぎテレビ 栃木県は１８日、２０２５年度の一般会計を１億１千万円を増額する補正予算案を発表しました。 このうち年末年始における救急搬送患者の受け入れ体制の強化に合わせて４千８００万円、栃木県と群馬県の県境にまたがる渡良瀬遊水地周辺でイノシシによる農業被害が急増していることを受けた、箱わなや捕獲通報装置などの購入に７００万円を計上しています。 補正後の一般会計はこれで９千３２７億円となります