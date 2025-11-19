2026年シーズン以降、公式戦及びポストシーズン出場選手を対象に「長嶋茂雄賞」が創設される。対象となるのは日本プロ野球12球団の野手で、MLBに所属する日本人選手は対象外。選考委員会は日本シリーズ終了後に開催され、受賞者には記念品のメダルと副賞で賞金300万円が授与される予定だ。ジャーナリストの森田浩之氏は長嶋茂雄という“時代の象徴”の名を冠する以上「“該当者なし”が続いても妥協しない厳格な選考こそが賞の価