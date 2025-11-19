読売テレビの諸國沙代子アナウンサーが19日までにX（旧ツイッター）を更新。休暇を利用してモロッコなどを一人旅したことを報告した。「万博の影響をモロに受けてポルト（ポルトガル）〜マラケシュ（モロッコ）〜イスタンブール（トルコ）を一人旅してきました。主なお目当ては、エッグタルト（パステル・デ・ナタ）と砂漠の絶景と異文化！たのしかった！一人旅の参考にもなるかなと思うので、また投稿します」と、つづってい