子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 公園で出会う放置子に困惑。「かまって感」が強くてどうすればいいか分からない ©ママリ 公園での放置子対応について。