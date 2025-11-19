1日に何度も険しい表情を繰り返す愛犬。奥歯に違和感があるのかもしれない…心配になり、動物病院を受診した結果…。まさかの診断結果と、その症状を捉えた光景は記事執筆時点で79万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：毎日『険しい表情』をする犬→心配で病院を受診したら…獣医師に告げられた『まさかの診断結果』】 毎日、険しい表情を繰り返す犬 Xアカウント『@apo_ro0923』