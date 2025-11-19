シニア層の「再就職市場」はどのような現状か。『ルポ 過労シニア「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）を出したジャーナリストの若月澪子さんは「一度離職すると、中高年は再就職が難しい。そのうち求職活動もしなくなり、『失業者』としてもカウントされず、社会から忘れ去られた存在になってしまう」という――。■貯金ゼロ、年金月額7万円のみの63歳「ミッシング・ワーカー」親の介護や自身の病気などを理由に離職