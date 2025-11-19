三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛は11月1日から、10周年を記念した周年祭「ららぽーと立川立飛 10th Anniversary」を開催する。期間は2026年1月12日。ららぽーと立川立飛 10th Anniversary11月30日まで、TVアニメ『SPY×FAMILY』とのタイアップ企画「ぶらっくふらいでー おかいもの大作戦」を開催する。スタンプラリーやオリジナルフォトスポットの設置、アーニャと実際に会える記念撮影会も実施する。旅行券や家電など