見た目は難しそうでも、仕組みを読み解けばスッキリ解ける「法則系クイズ」！今回の問題は、4004×3996。大きな数ですが、計算式の形をうまく利用すれば暗算でも導けます。あなたのひらめき力を試してみましょう。問題：4004 × 3996 ＝ □□に入る数字は何でしょうか？ヒント：2つの数の“中心”に注目。どちらも4000をはさんで対称の位置にあります。答えを見る↓↓↓↓↓正解：15,999,984正解は「15,999,984」でした。▼解説400