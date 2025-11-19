創設80年に合わせ社会安全省を訪問した北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝18日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは19日、金正恩朝鮮労働党総書記が国家保衛省、社会安全省、最高裁判所、最高検察所を18日に訪れて激励したと報じた。いずれも関連機関の創設80年に合わせた訪問で、関係者と記念写真を撮影した。主に治安に関わる4機関を重視することで、内部の引き締めを図る考えとみられる。4機関の関係