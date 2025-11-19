全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。Ａブロックにエントリーした前世界タッグ王者の鈴木秀樹、真霜拳號は、鈴木が「我々、この最強タッグにエントリーされてから、何度も話し合いを重ねてきませんでした。北海道シリーズに始まり、１１月に入ってからも、連日話し合いは全く重