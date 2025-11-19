機械受注額の推移内閣府が19日発表した9月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比4.2％増の9278億円だった。プラスは3カ月ぶり。ただ基調判断は「持ち直しの動きに足踏みがみられる」を維持した。製造業は23.3％増の5152億円、非製造業は8.7％減の4283億円だった。