19日朝、秋田市大町一丁目でクマが目撃されました。秋田市では千秋公園内や千秋矢留町などでも複数の目撃情報が確認されています。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと19日午前7時半ごろ、秋田市大町一丁目の一丁目橋付近を歩き回るクマ1頭を、秋田中央警察署の男性警察官が警察署の敷地内から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。この直前には千秋公園や千秋矢留町などでも複数の目撃