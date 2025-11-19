警察によりますと、スマホに「殺す」などとメッセージを送った男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、埼玉県秩父市の自称アルバイト従業員の男（29）です。 男は今月14日の午後7時40分ごろから午後7時45分ごろまでの間、被害者（当時33歳）に対して「お前を殺す」などとメッセージを送ったものです。男はスマートフォンのアプリケーションソフトを使いメッセージを送信していました。