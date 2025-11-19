静岡県焼津市の交差点で軽乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた男子高校生に衝突してけがをさせ、そのまま逃走した疑いで53歳の男が逮捕されました。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、焼津市小土の会社員の男（53）です。警察の調べによりますと、男は11月14日午後7時頃、焼津市小屋敷の信号機がある交差点で軽乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた男子高校生（16）に衝突しけがをさせ、そのまま逃走した疑いが