ツアー初優勝者、年間タイトル受賞者および候補者を表彰する、米国女子ツアーの表彰式『ロレックスLPGAアワード』が行われた17日、その宴に最強ツインズもそろって出席。岩井明愛と岩井千怜は、それぞれ緑を基調としたジャケットスタイルで登場した。【写真】初優勝者はこんなに豪華なロレックスをもらえます「スタイリストさんにお願いしました。ロレックスがグリーンカーペットと聞いたので、それに合ったような感じで」（明愛）