サポーターの声援に応えるスペインの選手たち＝18日、セビリア（アナドル提供・ゲッティ＝共同）【セビリア（スペイン）共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は18日、各地で最終節が行われ、欧州王者スペインがE組1位となり、13大会連続17度目の本大会出場を決めた。B組スイスは6大会連続13度目、C組スコットランドは7大会ぶり9度目、H組オーストリアは7大会ぶり8度目、J組ベルギーは4大会連続15