ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、アメリカ政府はウクライナへの支援として、防空システム「パトリオット」を維持するための関連機器の売却計画を承認したと発表しました。アメリカ国務省は18日、ウクライナに対し「パトリオット」を維持するために必要な関連機器や訓練支援プログラムなどを1億500万ドル＝およそ163億円で売却する計画を承認し、連邦議会に通知したと発表しました。売却の意義について、「より強固な自衛や地